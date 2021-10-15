15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 октября, 23:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В следующем сезоне будет 23 этапа. Начнется чемпионат 20 марта в Бахрейне, а последняя гонка пройдет осенью в Абу-Даби
Формула-1
Формула-1 / Фото: Reuters

Всемирный совет по автоспорту утвердил окончательный календарь чемпионата Формулы-1 в 2022 году.

Всего будет 23 гонки. Этап в Китае заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Читайте также: Как врезаться в стену на скорости 300 км/ч и выжить

Календарь Формулы-1 на 2022 год

  • 20 марта – Гран-при Бахрейна
  • 27 марта – Гран-при Саудовской Аравии
  • 10 апреля – Гран-при Австралии
  • 24 апреля – Гран-при Эмилии-Романьи
  • 8 мая - Гран-при Майами
  • 22 мая – Гран-при Испании
  • 29 мая – Гран-при Монако
  • 12 июня – Гран-при Азербайджана
  • 19 июня – Гран-при Канады
  • 3 июля – Гран-при Великобритании
  • 10 июля – Гран-при Австрии
  • 24 июля – Гран-при Франции
  • 31 июля – Гран-при Венгрии
  • 28 августа – Гран-при Бельгии
  • 4 сентября – Гран-при Нидерландов
  • 11 сентября – Гран-при Италии
  • 25 сентября – Гран-при России
  • 2 октября – Гран-при Сингапура
  • 9 октября – Гран-при Японии
  • 23 октября – Гран-при США
  • 30 октября – Гран-при Мексики
  • 13 ноября – Гран-при Бразилии
  • 20 ноября – Гран-при Абу-Даби

Читайте также: Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во время второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.

Формула-1
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Львов

Завтра

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
11
29:6
26
2
Динамо
10
25:2
26
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
11
23:15
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
6:1
Смотри на: О матче
Суббота, 16 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять