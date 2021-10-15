Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

В следующем сезоне будет 23 этапа. Начнется чемпионат 20 марта в Бахрейне, а последняя гонка пройдет осенью в Абу-Даби

Формула-1 / Фото: Reuters

Всемирный совет по автоспорту утвердил окончательный календарь чемпионата Формулы-1 в 2022 году.

Всего будет 23 гонки. Этап в Китае заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Читайте также: Как врезаться в стену на скорости 300 км/ч и выжить

Календарь Формулы-1 на 2022 год

20 марта – Гран-при Бахрейна

– Гран-при Бахрейна 27 марта – Гран-при Саудовской Аравии

– Гран-при Саудовской Аравии 10 апреля – Гран-при Австралии

– Гран-при Австралии 24 апреля – Гран-при Эмилии-Романьи

– Гран-при Эмилии-Романьи 8 мая - Гран-при Майами

- Гран-при Майами 22 мая – Гран-при Испании

– Гран-при Испании 29 мая – Гран-при Монако

– Гран-при Монако 12 июня – Гран-при Азербайджана

– Гран-при Азербайджана 19 июня – Гран-при Канады

– Гран-при Канады 3 июля – Гран-при Великобритании

– Гран-при Великобритании 10 июля – Гран-при Австрии

– Гран-при Австрии 24 июля – Гран-при Франции

– Гран-при Франции 31 июля – Гран-при Венгрии

– Гран-при Венгрии 28 августа – Гран-при Бельгии

– Гран-при Бельгии 4 сентября – Гран-при Нидерландов

– Гран-при Нидерландов 11 сентября – Гран-при Италии

– Гран-при Италии 25 сентября – Гран-при России

– Гран-при России 2 октября – Гран-при Сингапура

– Гран-при Сингапура 9 октября – Гран-при Японии

– Гран-при Японии 23 октября – Гран-при США

– Гран-при США 30 октября – Гран-при Мексики

– Гран-при Мексики 13 ноября – Гран-при Бразилии

– Гран-при Бразилии 20 ноября – Гран-при Абу-Даби

Читайте также: Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во время второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.