Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

Всемирный совет по автоспорту утвердил окончательный календарь чемпионата Формулы-1 в 2022 году.
Всего будет 23 гонки. Этап в Китае заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.
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Календарь Формулы-1 на 2022 год
- 20 марта – Гран-при Бахрейна
- 27 марта – Гран-при Саудовской Аравии
- 10 апреля – Гран-при Австралии
- 24 апреля – Гран-при Эмилии-Романьи
- 8 мая - Гран-при Майами
- 22 мая – Гран-при Испании
- 29 мая – Гран-при Монако
- 12 июня – Гран-при Азербайджана
- 19 июня – Гран-при Канады
- 3 июля – Гран-при Великобритании
- 10 июля – Гран-при Австрии
- 24 июля – Гран-при Франции
- 31 июля – Гран-при Венгрии
- 28 августа – Гран-при Бельгии
- 4 сентября – Гран-при Нидерландов
- 11 сентября – Гран-при Италии
- 25 сентября – Гран-при России
- 2 октября – Гран-при Сингапура
- 9 октября – Гран-при Японии
- 23 октября – Гран-при США
- 30 октября – Гран-при Мексики
- 13 ноября – Гран-при Бразилии
- 20 ноября – Гран-при Абу-Даби
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Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во время второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.