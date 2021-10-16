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Лучший игрок баскетбольной Суперлиги станет украинцем, но есть одна проблема

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 октября, 18:20
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Американский защитник Киев-Баскета Майк Кеффи может усилить сборную Украины
Американец Майк Каффи может стать игроком сборной Украины
Американец Майк Каффи может стать игроком сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Новость об этом сообщил менеджер сборной Украины Андрей Лебедев в перерыве матча Суперлиги Киев-Баскет – Прометей, сообщает Basket.com.ua. Специалист заявил, что баскетболист находится в списке кандидатов в национальную команду.

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"Майк Кеффи обсуждается на предмет натурализации и в расширенном списке сборной Украины на ближайшие матчи он есть.

Другой вопрос, что мы не можем его подать, так как у него физически нет паспорта Украины. Будет паспорт – будем разговаривать, а так двигаемся пока без Кеффи. А там посмотрим", – отметил Лебедев.

Добавим, что 28-летний баскетболист в июне 2020 года подписал контракт с клубом украинской Суперлиги Запорожье. По итогам сезона 2020/21 Майк Каффи получил приз MVP – самого ценного игрока сезона и попал в пятерку лучших по итогам чемпионата и плей-офф.

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В межсезонье Майк Кеффи покинул Запорожье и стал игроком Киев-Баскета.

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