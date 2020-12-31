Впервые в истории НБА в роли тренера выступила женщина

Ассистент "Сан-Антонио Сперс" Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера в официальном матче НБА. Хэммон приняла бразды управления командой после удаления Грегга Поповича за два технических фола в матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" (107:121), сообщает Bleacher Report.

Реклама

Читайте также: 16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написали

Хэммон входит в тренерский штаб "Сан-Антонио" с 2014 года. Ранее Бекки уже руководила командой в выставочном матче в "пузыре" против "Милуоки Бакс", а еще ранее, в 2015 году, Хэммон привела "Сперс" к победе в летней лиге НБА.

Ранее мы писали, что тренер схватил игрока за волосы и ударил ладонью в чемпионате Италии. Известный хорватский специалист Ясмин Репеша не сумел сдержать эмоции.

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки:

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама