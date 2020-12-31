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Впервые в истории НБА в роли тренера выступила женщина

31 декабря, 09:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хэммон пришлось заменить удаленного Грегга Поповича

Ассистент "Сан-Антонио Сперс" Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера в официальном матче НБА. Хэммон приняла бразды управления командой после удаления Грегга Поповича за два технических фола в матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" (107:121), сообщает Bleacher Report.

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Хэммон входит в тренерский штаб "Сан-Антонио" с 2014 года. Ранее Бекки уже руководила командой в выставочном матче в "пузыре" против "Милуоки Бакс", а еще ранее, в 2015 году, Хэммон привела "Сперс" к победе в летней лиге НБА.

Ранее мы писали, что тренер схватил игрока за волосы и ударил ладонью в чемпионате Италии. Известный хорватский специалист Ясмин Репеша не сумел сдержать эмоции.

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баскетбол НБА Сан-Антонио

Источник: Сегодня|Спорт

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