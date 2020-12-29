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Тренер схватил игрока за волосы и ударил ладонью в чемпионате Италии

29 декабря, 00:22

Елена Павлова Елена Павлова

Известный хорватский специалист Ясмин Репеша не сумел сдержать эмоции

Главный тренер итальянского баскетбольного клуба "Виктория Либертас Пезаро" Ясмин Репеша во время матча Серии А против "Триеста" (84:74) не смог сдержать эмоции и поднял руку на игрока своей команды. Перед заменой хорватский специалист схватил за волосы и ударил ладонью Хенри Дрелла.

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Отметим, что 20-летний эстонский форвард проводит в составе "Пезаро" второй сезон. В 2019 году Дрелл даже заявился на драфт НБА, но позже снял свою кандидатуру.

Хенри Дрелл/Фото victorialibertas.it

Хенри Дрелл/Фото victorialibertas.it

Родители Хенри – также бывшие баскетболисты. Мать Марелле Грюнталь-Дрелл выступала за женскую сборную Эстонии. А сам форвард дебютировал за национальную команду 21 февраля 2019 года в отборе к чемпионату мира-2019 против Сербии (71:70).

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В свою очередь Репеша пришел в "Пезаро" только этим летом. Бывший главный тренер сборной Хорватии был близок к тому, чтобы возглавить как раз "Триест". Но не сложилось. А до этого последним местом работы Репеши была "Будучность" из Черногории.

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