Выплатил годовую зарплату работникам арены: звезда НБА выступил в роли Санты

Форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав выступил в роли Санты Клауса для сотрудников кливлендской арены – Quicken Loans Arena – сообщает The Spun. Лав полностью покрыл заработную плату сотрудников спорткомплекса, которую они потеряли из-за отмены домашних матчей в сезоне-2019/2020 в связи с пандемией.
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Напомним, что в 2018 году чемпион НБА основал "Фонд Кевина Лава" с целью оказать помощь более чем миллиарду человек в течение следующих пяти лет. И 2020-й дает баскетболисту развернуться на полную и проявить свою щедрость. Отметим, что по контракту с "Кавальерс" в этом и следующем сезоне Лав получит по 31,3 миллиона долларов.
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