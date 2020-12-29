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Выплатил годовую зарплату работникам арены: звезда НБА выступил в роли Санты

29 декабря, 11:32

Елена Павлова Елена Павлова

Форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав зарабатывает несколько десятков миллионов и может поделиться

Форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав выступил в роли Санты Клауса для сотрудников кливлендской арены – Quicken Loans Arena – сообщает The Spun. Лав полностью покрыл заработную плату сотрудников спорткомплекса, которую они потеряли из-за отмены домашних матчей в сезоне-2019/2020 в связи с пандемией.

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Напомним, что в 2018 году чемпион НБА основал "Фонд Кевина Лава" с целью оказать помощь более чем миллиарду человек в течение следующих пяти лет. И 2020-й дает баскетболисту развернуться на полную и проявить свою щедрость. Отметим, что по контракту с "Кавальерс" в этом и следующем сезоне Лав получит по 31,3 миллиона долларов.

Кевин Лав

Кевин Лав / Фото: Reuters

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