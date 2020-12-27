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Миллионы просмотров: звездный игрок НБА забросил 105 трехочковых подряд

27 декабря, 12:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Стефан Карри готовится к возвращению в большую игру после серьезной травмы

Просто феноменальную точность продемонстрировал на тренировке минувшей ночью баскетболист "Голден Стейт" Стефан Карри. 32-летний знаменитый защитник, известный своей точностью, забросил подряд 105 трехочковых! Тем временем, центровой НБА подписывает самый крупный контракт в истории.

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Причем, все броски Карри совершил из угла площадки, что обычно делать сложнее, чем напротив кольца. О "подвиге" снайпера отрапортовал официальный Twitter "Голден Стейт". Сложилось впечатление, что Стефан просто устал бросать, ведь занимался этим более пяти минут подряд. На данный момент ролик посмотрело более 6,5 миллионов человек.

Напомним, на днях начался сезон НБА 2020/2021. "Голден Стейт" разгромно проиграл два матча – "Бруклину" (99:125) и "Милуоки" (99:138). Карри забросил в них 20 и 19 очков соответственно. А в минувшем сезоне, 2019/2020, звездный баскетболист провел всего пять поединков из-за травмы.

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баскетбол НБА баскетболист Голден Стейт Стефан Карри
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