Самый дорогой украинский баскетболист дебютировал за "Торонто"

Один из двух украинских баскетболистов НБА, Алексей Лэнь, впервые появился на площадке в сезоне 2020/2021. 27-летний центровой дебютировал за "Торонто Рэпторс" в матче против "Филадельфии 76". Правда, канадская команда уступила в гостях со счетом 93:100. "Динозавры" впервые за последние 15 лет начали сезон с трех поражений подряд. А недавно Лэнь пошел на рекордное понижение зарплаты в НБА.

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Лэнь сыграл довольно много – 21 минуту, но набрал всего два очка, сделав пять подборов, один блок-шот и две передачи. Также Алекс трижды сфолил.

Пока что украинец подстраивается под партнеров и нечасто берет игру на себя – всего один бросок с игры. Смотрите обзор матча.

Также неудачно выступает и "Детройт Пистон" 23-летнего Святослава Михайлюка. Минувшей ночью его команда проиграла "Голден Стейт Уорриорз" (106:116), а украинец набрал шесть очков. Коллектив из Детройта потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона.

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Смотрите, как недавно Алекс побывал на американских горках с девушкой:

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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