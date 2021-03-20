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Дал с ноги: видео наезда московского таксиста на чемпиона Европы по баскетболу

20 марта, 18:01

Олег Люлька Олег Люлька

Никита Шабалкин пнул машину ногой, водитель "ответил" спортсмену

Появилось видео конфликта известного российского баскетболиста Никиты Шабалкина и таксиста. Напомним, чемпиона Европы-2007 доставили в больницу после того, как в него въехал автомобиль в центре Москвы.

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На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, можно рассмотреть, как 37-летний баскетболист ростом 206 см переходил дорогу в неположенном месте – в нескольких метрах от пешеходного перехода. Когда водитель не захотел его пропускать, спортсмен пнул машину ногой. Водитель не остался в долгу: "посадил" Шабалкина на капот и протащил несколько метров.

Баскетболист Шабалкин и такси Видео: Mash

Ранее сообщалось, якобы таксист протянул Шабалкина на капоте 15 метров. Но, как видим, все было не совсем так. Если баскетболистом сейчас занимаются врачи, то полиция разыскивает таксиста.

Никита Шабалкин
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Никита Шабалкин / Фото: Getty Images

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Отметим, что Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной РФ. Также он завоевывал "бронзу" Евробаскета-2011 и "серебро" Универсиады-2009. Что касается клубной карьеры, то 37-летний спортсмен в прошлом защищал цвета таких команд, как "Химки", "Локомотив-Кубань", московское "Динамо", казанский УНИКС.

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Ранее мы писали, что один из самых высоких баскетболистов мира в тяжелом состоянии после ДТП. Американец Шон Бредли повредил спинной мозг, что повлекло за собой паралич.

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такси наезд баскетболист Никита Шабалкин
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