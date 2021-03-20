Дав з ноги: відео наїзду московського таксиста на чемпіона Європи з баскетболу

З'явилося відео конфлікту відомого російського баскетболіста Микити Шабалкіна і таксиста. Нагадаємо, чемпіона Європи-2007 доставили до лікарні після того, як в нього в'їхав автомобіль в центрі Москви.

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На відео, опублікованому Telegram-каналом Mash, можна розгледіти, як 37-річний баскетболіст зростом 206 см переходив дорогу в недозволеному місці – в декількох метрах від пішохідного переходу. Коли водій не захотів його пропускати, спортсмен копнув машину ногою. Водій не залишився в боргу: "посадив" Шабалкіна на капот і протягнув кілька метрів.

Баскетболіст Шабалкін і таксі Відео: Mash

Раніше повідомлялося, нібито таксист протягнув Шабалкіна на капоті 15 метрів. Але, як бачимо, все було не зовсім так. Якщо баскетболістом зараз займаються лікарі, то поліція розшукує таксиста.

Реклама Микита Шабалкін / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Шабалкін є чемпіоном Європи 2007 року в складі збірної РФ. Також він завойовував "бронзу" Євробаскету-2011 і "срібло" Універсіади-2009. Що стосується клубної кар'єри, то 37-річний спортсмен в минулому захищав кольори таких команд, як "Хімки", "Локомотив-Кубань", московське "Динамо", казанський УНІКС.

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Раніше ми писали, що один з найвищих баскетболістів світу у важкому стані після ДТП. Американець Шон Бредлі пошкодив спинний мозок, що спричинило параліч.

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