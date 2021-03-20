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Дав з ноги: відео наїзду московського таксиста на чемпіона Європи з баскетболу

20 березня, 18:01

Олег Люлька Олег Люлька

Микита Шабалкін копнув машину, водій "відповів" спортсмену

З'явилося відео конфлікту відомого російського баскетболіста Микити Шабалкіна і таксиста. Нагадаємо, чемпіона Європи-2007 доставили до лікарні після того, як в нього в'їхав автомобіль в центрі Москви.

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На відео, опублікованому Telegram-каналом Mash, можна розгледіти, як 37-річний баскетболіст зростом 206 см переходив дорогу в недозволеному місці – в декількох метрах від пішохідного переходу. Коли водій не захотів його пропускати, спортсмен копнув машину ногою. Водій не залишився в боргу: "посадив" Шабалкіна на капот і протягнув кілька метрів.

Баскетболіст Шабалкін і таксі Відео: Mash

Раніше повідомлялося, нібито таксист протягнув Шабалкіна на капоті 15 метрів. Але, як бачимо, все було не зовсім так. Якщо баскетболістом зараз займаються лікарі, то поліція розшукує таксиста.

Микита Шабалкін
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Микита Шабалкін / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Шабалкін є чемпіоном Європи 2007 року в складі збірної РФ. Також він завойовував "бронзу" Євробаскету-2011 і "срібло" Універсіади-2009. Що стосується клубної кар'єри, то 37-річний спортсмен в минулому захищав кольори таких команд, як "Хімки", "Локомотив-Кубань", московське "Динамо", казанський УНІКС.

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Раніше ми писали, що один з найвищих баскетболістів світу у важкому стані після ДТП. Американець Шон Бредлі пошкодив спинний мозок, що спричинило параліч.

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таксі наїзд баскетболіст Микита Шабалкін
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