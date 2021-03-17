Тайгер Вудс заговорил: гольфиста-миллиардера выписали из больницы после ДТП

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс выписан из больницы и вернулся домой после аварии, в которую попал 23 февраля.

"Рад всем вам сообщить, что я уже вернулся домой. Состояние мое улучшается, спасибо всем! Я очень благодарен всем за теплые слова и поддержку в последнее время. Вы все заботились обо мне, и это сильно помогло! Теперь буду лечиться дома", – написал у себя в Twitter Тайгер Вудс

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Тайгер Вудс / Фото: Reuters

Напомним, Тайгер Вудс был госпитализирован с множественными переломами и травмами ног, после того как его машина вылетела с дороги и перевернулась в Калифорнии. 45-летнему американцу сразу же была сделана операция.

"Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость. Другие повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства в отношении мышц для снятия давления из-за отека", – рассказывал об операции Тайгера Вудса доктор Аниш Махаджан

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Отметим, что 45-летний Тайгер Вудс является первым спортсменом в истории, который заработал миллиард долларов.

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