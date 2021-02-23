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Первый миллиардер спорта разбился в США: Тайгер Вудс сейчас на операции

23 февраля, 23:44

Елена Павлова Елена Павлова

Машина известного гольфиста перевернулась в Калифорнии

Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию в Калифорнии и был срочно госпитализирован с множественными травмами. Ранее мы сообщали, что Тайгер Вудс хочет поехать на Олимпийские игры 2020 года.

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ДТП произошло в городе Ранчо Палос Вердес. Машина 45-летнего спортсмена вылетела с дороги и перевернулась. Известно, что у Вудса множественные переломы и травмы ног. Сейчас гольфист находится на операции. А расследование инцидента уже началось местной полицией.

Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

Отметим, что Тайгер Вудс является первым спортсменом в истории, который заработал миллиард долларов.

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В 2019 году возрастной гольфист впервые за 14 лет выиграл турнир категории "Мастерс". Всего Вудс пять раз выигрывал "Мастерсы": в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м. US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе. А в сумме Тайгер 15-кратный победитель турниров "Мэйджор" – второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами.

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авария ДТП гольф Тайгер Вудс
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