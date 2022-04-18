Суркіс дав задню? Гравцям Динамо дозволяти виїхати до збірної України

Президент Динамо дозволить футболістам поїхати до Словенії, якщо вони того захочуть

Ігор Суркіс дозволить футболістам Динамо поїхати до збірної

Навіть під час війни у нашому футболі спалахнув сильний скандал. 29 квітня збірна України має зібратися у Словенії для підготовки до гри із Шотландією у плей-оф до ЧС-2022.

Втім, керівництво Динамо відмовилося відпускати своїх футболістів раніше за визначений регламентом ФІФА термін, а саме 23 травня. Причина – у киян заплановані благодійні матчі проти європейських клубів.

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Дійшло до того, що Олександра Петракова висловив готовність відмовитися від гравців Динамо через таку позицію клубу. Проте президент киян Ігор Суркіс в інтерв'ю Fanday заявив, що все ж таки не проти відпустити гравців раніше.

Якщо футболісти вважають, що вони краще підготуються до стикових матчів на зборі в національній команді, ми їх без проблем відпустимо. Вони не раби, я не можу їх не відпустити. Я їм нічого не забороняв. Нехай вони ухвалять рішення і роблять, як вважають за потрібне. Сьогодні футболісти Динамо зберуться та висловлять свою позицію. Дай Боже, щоб збірна України пройшла на чемпіонат світу. Я вірю, що це вийде. Але списати на мене невдачу ні в кого не вийде.

Також журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас у своєму telegram-каналі розповів, що поговорив із президентом Динамо та почув його мотивацію у суперечці з УАФ.

За словами журналіста, Суркіс хоче зрозуміти, хто нестиме відповідальність за травми, які гравці можуть отримати поза датами ФІФА для міжнародних матчів збірних. Також Суркіса непокоїть питання зарплат футболістів, які більше місяця не будуть у розпорядженні клубу.

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Бурбас повідомляє, що Динамо точно готове відпустити своїх футболістів у розпорядження Олександра Петракова 5 травня через день після благодійного матчу. При цьому тренер наполягає на прибутті хлопців 2-го числа, тому сторонам потрібно лише порозумітися саме в цій різниці в три дні.