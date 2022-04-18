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Петраков затягує гайки. Головний тренер збірної України готовий відмовитись від динамівців

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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18 квітня, 15:12
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Якщо боси "біло-синіх" стоятимуть на своєму, тоді динамівцям доведеться повернутися до України, а у збірній їх замінять на інших футболістів
Олександр Петраков не згоден із позицією Динамо
Олександр Петраков не згоден із позицією Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандал, який зараз абсолютно не потрібен в українському футболі, розгорівся через рішення Суркіса та Луческу притримати своїх футболістів до 23 травня. Саме в цей період динамівці мають зіграти товариські зустрічі. Але це суперечить планам тренерського штабу головної команди країни.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на рішення Динамо не відпускати своїх гравців на збір національної команди перед матчами відбору ЧС-2022 та Ліги націй.

- Олександре Васильовичу, до УАФ надійшов лист від київського Динамо, в якому клуб, аргументуючи своє рішення графіком благодійних матчів, повідомив, що не зможе відрядити 11-х викликаних до табору національної команди гравців 29 квітня, натомість запевняючи, що динамівці можуть прибути на збір синьо-жовтих 23 травня. Як ви сприйняли це повідомлення?

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– Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується Динамо і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати?

У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз? Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомила всі наші клуби, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пригадую, щоб Динамо на той час оголосило графік благодійних матчів, який навело в листі до нас.

- Чи зв’язувалися з вами представники Динамо, аби, можливо, знайти компромісний вихід?

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- Мені ніхто не телефонував і нічого не пропонував. Якісь корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани. От, приміром, до мене звернувся Даріо Срна з донецького Шахтаря, попросивши дати можливість збірникам зіграти в товариському матчі донеччан із Гайдуком 1 травня, одразу після чого футболісти переїдуть до табору національної команди. Один-два дні вирішальної ролі не грають – і я пішов назустріч.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс
Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"


- Коли тепер почнеться збір?

- На два дні пізніше. Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері 1-го числа, а вже 2-го приєднаються гірники, і ми розпочнемо тренувальний процес.

- Як нині виглядає графік матчів збірної, що на ваше прохання формує УЄФА?

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- Раніше ми надали УЄФА критерії пошуку спаринг-партнерів, з якими ми б хотіли зустрітися в контексті підготовки до наших матчів. На даний момент менеджери збірної спільно з фахівцями відповідного департаменту УЄФА перебувають на завершальній стадії пошуку й переговорів, тож ми розраховуємо дізнатися імена опонентів у контрольних іграх уже незабаром. Ми дуже вдячні УЄФА за цю допомогу.

Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги – 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас.

- Якщо Динамо таки стоятиме на своєму й не відпустить гравців до табору збірної 2 травня, якими будуть ваші дії? Президент киян Ігор Суркіс процитував наставника свого клубу Мірчу Луческу, мовляв, той має великий тренерський досвід і стверджує, що ігровий потенціал виконавців в інтересах збірної буде використано більш раціонально, якщо вони матимуть ігрову практику в межах серії товариських благодійних матчів із топ-клубами Європи…

- Тут навіть нічого коментувати. Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній наставник – бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це – нісенітниця! Поки я головний тренер національної команди, саме я відповідаю за її підготовку до ігор та результат. Усе інше – від лукавого.

І ще одне: при всій повазі до спаринг-партнерів киян і до того, що вони підтримують ідею збору коштів на допомогу українській армії та українському народу, вони не належать до топ-клубів Європи, тож не слід перекручувати поняття! Очевидно, що динамівці можуть провести ці ігри й без збірників, до того ж, як ми вже бачили, вони вдало використовували фактор виступу своїх орендованих футболістів в обох командах товариського матчу, як це було з Беньяміном Вербичем. Це показові поєдинки, і турнірний фактор у них не є першочерговим.

- Який основний меседж ви б хотіли нині надіслати динамівцям?

- Перш за все, хочу наголосити, що ця позиція клубу – це не ідея футболістів: я постійно на зв’язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик до національної команди – 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор.

Раніше я вже дякував клубам за цю ініціативу й за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом – тож не потрібно вигадувати неіснуючі причини й вставляти палки в колеса під час підготовчого процесу головної команди. У країні триває війна, і зараз немає напівтонів. Усе має бути чітко: є виклик до збірної – прошу з’явитися. Якщо ні – хай як це не прикро, доведеться Динамо повернутися в Україну, а мені – замінити динамівців гравцями з інших клубів.

– Чи ви вже ведете пошук альтернативних кандидатів до збірної?

– Ситуація змушує. Загалом я постійно перебуваю на зв’язку з головними тренерами українських клубів, від яких відчуваю лише підтримку й допомогу. Хочу особливо подякувати наставнику Руху Леоніду Кучуку, а також клубним функціонерам – президенту львівського клубу Григорію Козловському, виконавчому директору СК Дніпро-1 Андрію Русолу, директору з футболу ФК Шахтар Даріо Срні: вони допомагають мені з пошуком гравців у ситуації, що виникла.

Якщо таки буде необхідність доукомплектувати команду, я планую це зробити і з допомогою гравців молодіжної збірної України, і за рахунок більш досвідчених виконавців з українського чемпіонату та з-за кордону. Як ви знаєте, чимало футболістів перебувають на олівці в тренерського штабу, і зараз вони можуть отримати шанс стати майбутнім національної команди. При цьому, щоправда, буде один додатковий нюанс: ми завчасно зробили британські візи для великої групи гравців для того, аби спокійно здійснювати селекцію під час підготовки. Тепер же новим кандидатам до збірної треба буде ще відкривати цю візу. Але ми зробимо це в разі необхідності.

- Отже, кажучи про вимушене доукомплектування збірної, можна очікувати додаткового списку викликаних гравців?

- Так, я уже фактично склав його. Чекаю чіткої позиції Динамо, аби розуміти – оприлюднювати новий список гравців збірної України чи ні.

- Як почуваєтеся в ситуації, коли у вас з’явилася можливість повернутися до тренувального та ігрового процесу, але паралельно із цим знову виникли навколофутбольні нюанси?

- Звісно, що під час війни й так вистачає негативних емоцій, тому це оптимізму не додає. Я – головний тренер, моя справа – тренувати, а не займатися навколофутбольними питаннями. Та попри все, я ніколи не опускаю рук, таке в мене життєве кредо", – сказав Петраков в інтерв'ю офіційному сайту УАФ .

Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: Reuters

Раніше у ЗМІ з'явився резервний список футболістів , які замінять динамівців у разі відмови приїхати вчасно до розташування збірної.

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