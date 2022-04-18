Ультиматум не пройде. Динамівців у збірній України замінять резервісти (список)

Тренерський штаб національної команди України та керівництво УАФ сформували резервний список гравців, які замінять представників Динамо

Андрій Тотовицький та ще шість гравців УПЛ замінять динамівців у збірній / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво киян не бажає відпускати наприкінці квітня своїх футболістів до табору збірної. У "біло-синіх" в травні пройдуть товариські матчі з європейськими клубами і за допомогою цих поєдинків гравці краще підготуються до поєдинків збірної, вважають боси столичного клубу.

В УАФ відреагували на демарш Динамо та склали список гравців, які замінять киян у збірній, повідомляє ТаТоТаке.

Реклама

До списку потрапили сім футболістів: Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва Шахтар), Андрій Тотовицький (Колос), Єгор Назарина (Зоря), Олександр Сваток, Єгор Ярмолюк (обидва СК Дніпро-1), а також Владислав Калитвинцев (Олександрія).

Андрій Тотовицький / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Цей список ще не є остаточним і до нього можуть додати ще кілька прізвищ.

Реклама

Раніше ексглава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич розкритикував рішення президента Динамо Ігоря Суркіса не відпускати футболістів до збірної України. Авторитетний фахівець закликав динамівців все кинути та приїхати до збірної.

Солідарний з Маркевичем і футбольний коментатор Віктор Вацко. Замість об'єднання футбольної громадськості керівники Динамо створили скандал на рівному місці. Нині не можна ставити інтереси клуби вище національної збірної.

Реклама