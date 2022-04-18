Ультиматум не пройдет. Динамовцев в сборной Украины заменят резервисты (список)

Тренерский штаб национальной команды Украины и руководство УАФ сформировали резервный список игроков, которые заменят представителей Динамо

Андрей Тотовицкий и еще шесть игроков УПЛ заменят динамовцев в сборной / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство киевлян не желает отпускать в конце апреля своих футболистов в лагерь сборной. У "бело-синих" в мае предстоят товарищеские матчи с европейскими клубами, и с помощью этих поединков игроки лучше подготовятся к поединкам сборной, считают боссы столичного клуба.

В УАФ отреагировали на демарш Динамо и составили список игроков, которые заменят киевлян в сборной, сообщает ТаТоТаке.

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В список попали семь футболистов: Артем Бондаренко, Георгий Судаков (оба Шахтер), Андрей Тотовицкий (Колос), Егор Назарина (Заря), Александр Сваток, Егор Ярмолюк (оба СК Днепр-1), а также Владислав Калитвинцев (Александрия).

Андрей Тотовицкий / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Этот список еще не окончательный и к нему могут добавить еще несколько фамилий.

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Ранее экс-глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич раскритиковал решение президента Динамо Игоря Суркиса не отпускать футболистов в сборную Украины. Авторитетный специалист призвал динамовцев все бросить и приехать в сборную.

Солидарен с Маркевичем и футбольный комментатор Виктор Вацко. Вместо объединения футбольной общественности, руководители Динамо создали скандал на ровном месте. В нынешнее тяжелое время нельзя ставить интересы клубы выше национальной сборной.

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