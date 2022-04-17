Кто такие Суркис и Луческу? Ультиматум Маркевича руководству Динамо

Экс-глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич раскритиковал решение президента Динамо Игоря Суркиса не отпускать футболистов в сборную Украины

Маркевич не понимает решение Суркиса и Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинском футболе на фоне российской агрессии разгорается скандал вокруг решения руководителей Динамо не отпускать своих футболистов в лагерь сборной Украины.

Бывший тренер национальной команды Украины Мирон Маркевич уверен, что в нынешних военных условиях интересы сборной должны стоять выше клубных.

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"Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное – чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать все. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу. Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать – мы поедем сами!" Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!"

В случае если руководство Динамо не согласится отпустить футболистов на сборы, Маркевич призывает отказаться от динамовцев.

"- Была информация, что УАФ рассматривает вариант провести стыковые матчи без динамовцев в связи с позицией клуба. Что скажете об этом? - Значит, надо так и делать – забыть эту команду вместе с ее руководством. - Какие у нас шансы в стыках без динамовцев? - Нужно исходить из того, что есть. Если они сейчас не приедут, то больше их не нужно вызывать. Дорога в сборную для них должна быть закрыта. Сейчас такое время, что нельзя отказываться от страны", – сказал Маркевич в интервью FanDay.net.

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Напомним, 29 апреля команда Александра Петракова соберется в Словении для подготовки к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. На тренировочный сбор коуч вызвал 25 футболистов, в том числе 12 динамовцев.