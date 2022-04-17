Суркис пошел против Украины? Почему игроки Динамо не поедут в сборную

В украинском футболе назревает скандал. Киевский клуб уведомил УАФ, что не отпустит своих игроков в апреле

Динамо не отпустит игроков в сборную Украины в апреле / Фото: Коллаж: Сегодня

Динамо не собирается отпускать своих игроков в сборную Украины в конце апреля, когда национальная команда начнет целенаправленную подготовку к июньским матчам. Такое решение руководство Динамо приняло совместно с главным тренером Мирчей Луческу.

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Об этом сообщает журналист Сергей Болотников на своей странице в Facebook:

"Трешь от Динамо! По моей информации, вчера киевский клуб сообщил УАФ, что отказывается отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля. Причина – товарищеские матчи в мае против Аустрии, Базеля, Ренна, Левски и Айнтрахта. Мол, в этих матчах динамовцы получат столько игровой практики, что можно "забить" на сбор национальной команды", – написал Сергей Болотников.

Александр Петраков вызвал на тренировочный сбор 11 игроков из состава киевлян, плюс Сергей Булеца, который принадлежит Динамо, но выступает на правах аренды в Заре. Динамо планирует отпустить своих игроков лишь 23 мая, когда к сборной присоединятся футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах.

Динамо проведет серию матчей в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Таким образом руководство Динамо ставит интересы клуба приоритетнее за сборную. Конечно, благотворительное турне поможет Украине, но никто ж не отменяет эти матчи. К тому же состав команды позволяет участвовать в товарищеских встречах без сборников.

В подтверждение слов Сергея Болотникова, уже опубликовано официальное письмо Динамо в УАФ, подписанное генеральным директором клуба Ревазом Чохонелидзе.

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УЕФА определил дату поединка сборной Украины против Шотландии. Команды встретятся в рамках стыковых матчей за право участия на ЧМ-2022 в первый день лета.