Нельзя интересы клуба ставить выше сборной. Вацко упрекнул руководство Динамо в отсутствии единства

Руководство киевского Динамо на ровном месте создало скандал вокруг сборной Украины, в очередной раз разделив футбольное общество

Вацко не понимает решения Луческу и Суркиса не отпускать футболистов в сборную / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России поставила на паузу чемпионат Украины по футболу. В отсутствии официальных поединков Динамо и Шахтер играют благотворительные матчи в Европы.

Лишь сборная Украины в июне сыграет матчи Лиги наций и отборочный поединок на ЧМ-2022. Чтобы лучше подготовиться к ответственным поединкам, наставник "сине-желтых" Александр Петраков проведет сбор в Словении, на который вызвал 25 футболистов, в том числе 12 динамовцев.

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Но с этим решением категорически несогласно руководство Динамо, которое считает, что в клубе футболисты лучше подготовятся к матчам сборной. Против такого подхода выступил известный футбольный комментатор Виктор Вацко.

"Сейчас, как никогда, для всей Украины важна только одна футбольная команда – национальная сборная Украины.

Это, в принципе, однозначно и категорично. К тому же именно сборная Украины будет единственной нашей командой, которая в ближайшем будущем должна сыграть официальные матчи.

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И я не могу понять, как можно ставить интересы клуба выше интересов национальной сборной. Особенно в это время и при сложившихся обстоятельствах прямо сейчас. Будь я президентом Динамо, я не то что отпустил бы игроков в сборную Украины в сроки, которые нужны ее главному тренеру.

Я бы не упрекал Петракову за отсутствие договоренностей о контрольных матчах для сборной, а предложил бы ему, чтобы в уже запланированных благотворительных товарищеских матчах моего клуба – 1 мая против Аустрии, 4-го – против Базеля, 6-го против Ренна а 17-го против Левски – играл не мой клуб, а сборная Украины! Под руководством Петракова, с составом, избранным Петраковым, по тактике, избранной Петраковым и с заменами, сделанными Петраковым и в форме национальной сборной!

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Петраков мог отказаться. Но я бы точно предложил. На мой взгляд, да – благородно, солидно, порядочно и правильно для украинского народа! Ведь далеко не каждый переживает за Динамо, многие болеют за другие клубы, футболисты которых не получили разрешения покинуть страну в период военного положения. А за сборную болеют все! Даже те, кто футболом интересуется не очень. И в том, что сборная действительно объединяет страну как ни одна другая футбольная организация, мы все имели возможность убедиться уже неоднократно!

Все мы понимаем, что, глобально, единственная ценность этих товарищеских матчей для клубов – сбор средств для народа Украины. И, уверен, национальная сборная Украины – самая главная из всех возможных команд Украины прямо сейчас – привлечет в Европе больше внимания, чем любой клуб. Плюс лучше, качественнее подготовится к большому количеству ОФИЦИАЛЬНЫХ (подчеркну это) матчей, которые ожидают ее в июне.

Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

Но, к счастью, или к сожалению, я – не президент Динамо. И, отдавая должное и уважая тот факт, что клуб – это частная собственность и человек, который его финансирует, готов делать с ним все, что пожелает, могу только пожать плечами от удивления позицией клуба.

И еще. Мне болит мысль, куда зайдет наш футбол, если даже во время общенациональной боли мы не можем проявить единства в нашем футболе", – написал Вацко в своем Facebook.

Ранее экс-глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич раскритиковал решение президента Динамо Игоря Суркиса не отпускать футболистов в сборную Украины. Авторитетный специалист призвал футболистов все бросить и приехать в сборную.