Його також не відпустять до збірної України? Найкращий бомбардир УПЛ приєднався до Динамо

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик тренуватиметься та гратиме за киян у благодійних матчах для підготовки до ігор за збірну України

Артем Довбик тренуватиметься з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Через зупинку чемпіонату України Динамо вирушило у благодійний тур Європою. Кияни грають товариські матчі для того, щоб зібрати допомогу для українців, які постраждали від війни.

Поки що підопічні Луческу лише вигравали, з однаковим рахунком 3:1 були обіграні Легія та Галатасарай. Вже в середу Динамо битиметься з румунським ЧФР Клуж.

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Перед поєдинком кияни провели "посилення". До розташування команди прибув форвард Дніпра-1 Артем Довбик, який вирішив підтримувати форму у складі "біло-синіх" напередодні від'їзду до збірної України.

Щоправда, коли Артем та інші гравці клубу поїдуть у розташування команди Петракова, поки що неясно. Напередодні Динамо відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України у квітні, оскільки на травень кияни запланували товариські матчі.

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Зазначимо, що Довбик є найкращим бомбардиром перерваного сезону УПЛ, забивши 14 голів у 17-ти матчах. Також на рахунку форварда вже шість матчів за збірну та 2 голи. Один із них Артем забив у 1/8 фіналу Євро-2020 шведам, дозволивши нашій команді пройти далі.