Називав "Азов" нацистами: Динамо відмінило благодійний матч через скандального румуна

Президент Стяуа Джіджі Бекалі дозволив собі образити захисників України, через що Динамо відмовилося проводити з командою спаринг

Джіджі Бекалі пройшовся по полку "Азов"

Цими днями Динамо продовжує благодійний тур Європою для допомоги Україні у війні проти Росії. Два дні тому кияни перемогли Легію (3:1), а сьогодні з тим самим рахунком був обіграний Галатасарай.

Очікувалося, що наступним суперником киян стане бухарестський Стяуа. Проте Динамо скасувало спаринг через скандал навколо президента клубу Джіджі Бекалі.

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Річ у тім, що днями одіозний румун дозволив собі висловитись про полк "Азов", який героїчно захищає Маріуполь від атак фашистів. Бекалі назвав наших воїнів "нацистами".

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Кияни подякували Джіджі за допомогу в організації тренувального процесу у перші дні після виїзду з України, однак заявили, що найвищим пріоритетом вважають незалежність України та підтримку тих, хто її захищає військовим чи дипломатичним шляхом.

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Втім, 20 квітня кияни все одно не залишаться без спарингу. Офіційний сайт клубу повідомив, що наступної середи Динамо проведе благодійну зустріч проти ЧФР Клуж. Початок – о 21:30 за київським часом.

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Ця команда є не лише чемпіоном Румунії, але й лідером місцевого чемпіонату. Нагадаємо, що також Динамо проведе благодійні ігри проти дортмундської Боруссії (26 квітня) та загребського Динамо (28 квітня).