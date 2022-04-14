Все заради України: Динамо обіграло турецького гранда у благодійному матчі

Підопічні Мірчі Луческу змогли порадувати своїх уболівальників не лише результатом, а й гарними голами

Динамо грає в Європі заради допомоги українцям / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні Динамо провело другий благодійний поєдинок в рамках туру Європою "Match for peace". Два дні тому команда Мірчі Луческу зуміла здолати Легію та зібрати кошти для Міністерства соціальної політики.

Другим опонентом киян став стамбульський Галатасарай. Турецька команда нині переживає непрості часи, займаючи незвично низьке місце у чемпіонаті – 14-те.

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Динамо контролювало гру і вже у першому таймі відправило у ворота турків два м'ячі. На 14 хвилині Буяльський відгукнувся на простріл Циганкова і ефектно увігнав м'яч у "дев'ятку".

А ближче до перерви динамівці скористалися обрізок гравця Галатасарая у центрі поля та втекли у контратаку. Її разом став фінтом і потужний постріл Бесєдіна у дальній кут воріт.

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Відіграти один м'яч турки змогли лише на 56 хвилині. Йилмазу вдався шикарний дальній постріл, з яким Бущан не мав змоги впоратися. Втім, у результаті Динамо таки повернуло собі перевагу у два голи. На 80 хвилині Циганкову дали завдати обвідного удару з лінії штрафного майданчика і Віктор не схибив.

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Підсумковий рахунок 1:3 на користь Динамо хоч трохи підняв настрій київським уболівальникам та дозволив розважити турецьку публіку, зокрема й українських біженців. Наступний благодійний матч Динамо проведе 20 квітня проти румунського клубу ЧФР Клуж.