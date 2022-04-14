Аталанта – Лейпциг: онлайн-трансляція Ліги Європи

Текстова трансляція чвертьфінального матчу Ліги Європи – похвилинний коментар гри у Бергамо

У четвер, 14 квітня, визначаться півфіналісти Ліги Європи. Команда Руслана Малиновського приймає Лейпціг.

Тиждень тому в Німеччині рахунок був – 1:1 .

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ліги Європи.

Хто фаворит

Таке не часто побачиш у футболі, але аналітики букмекерських контор не спромоглися назвати фаворита сьогоднішнього матчу.

Котирування на перемогу Аталанти 2.65 , на нічию – 3.55 , на перемогу Лейпцига – 2.65 !

Хто вийде у півфінал? Тут коефіцієнт такий: Аталанта – 1.95 , Лейпциг – 1.91 .

Слово тренерам

Джан-П'єро Гасперіні, головний тренер Аталанти:

"Я не можу передбачити, що трапиться на полі. Мова про дві команди, кожна з яких прагне перемогти. Вихід у півфінал став би серйозним досягненням, в останні роки подібне вдавалося небагатьом італійським клубам. Два роки тому ми були за крок від півфіналу Ліги чемпіонів. , для нас це поки що найвища точка в єврокубках".

Доменіко Тедеско, головний тренер Лейпцига:

"З нетерпінням чекаємо матчу в Бергамо, тому що набрали хорошу форму. При цьому ми проаналізували першу зустріч. Дозволили супернику створити багато моментів, напевно, навіть занадто багато, але самі теж багато створили. Припустилися занадто багато помилок, помилок невимушених. Ми з повагою. ставимося до Аталант та її ігрової манері, але ми самі постійно ставили себе в складне становище. Необхідно зіграти краще.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Що далі

У півфіналі переможець зіграє з найкращою командою у парі Брага – Рейнджерс .

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.