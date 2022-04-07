Лейпциг – Аталанта: онлайн матча Лиги Европы

Команда украинца Руслана Малиновского попробует преодолеть немецкий барьер на пути в полуфинал турнира

/ Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В четверг, 7 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Немецкий Лейпциг на своем поле принимает итальянскую Аталанту.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги Европы.

Путь в четвертьфинал

В еврокубках команды встречаются впервые, поэтому расскажем, как они дошли до 1/4 финала. Оба клуба попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где заняли третьи места в своих группах.

Лейпциг

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Группа ЛЧ: Манчестер Сити – 3:6, 2:1

Манчестер Сити – 3:6, 2:1 Группа ЛЧ: Брюгге – 1:2, 5:0

Брюгге – 1:2, 5:0 Группа ЛЧ: ПСЖ – 2:3, 2:2

ПСЖ – 2:3, 2:2 Плей-офф ЛЕ: Реал Сосьедад – 2:2, 3:1

Реал Сосьедад – 2:2, 3:1 1/8 финала ЛЕ: Спартак – дисквалификация

Аталанта

Группа ЛЧ: Вильярреал – 2:2, 2:3

Вильярреал – 2:2, 2:3 Группа ЛЧ: Янг Бойз – 1:0, 3:3

Янг Бойз – 1:0, 3:3 Группа ЛЧ: Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2

Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2 Плей-офф ЛЕ: Олимпиакос – 2:1, 3:0

Олимпиакос – 2:1, 3:0 1/8 финала ЛЕ: Байер – 3:2, 1:0

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают немецкий клуб фаворитом этой пары. Котировки на проход Лейпцига – 1.77, на проход Аталанты – 2.05.

Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация такая: коэффициент на победу Лейпцига – 1.78, на ничью – 3.95, на победу Аталанты – 4.50.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Бергамо команды встретятся через неделю, 14 апреля. В полуфинале победитель сыграет с лучшей командой в паре Брага – Рейнджерс.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.