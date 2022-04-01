Їм дозволили залишити Україну? Динамо оголосило про європейське благодійне турне

Серед суперників киян топ-клуби з усієї Європи. Увесь прибуток з матчів буде спрямований на допомогу Україні

Динамо залишить Україну для благодійних матчів / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо оголосило про серію благодійних матчів під гаслом "Матч за мир! Зупинимо Війну!" Клуб заявив, що керівництво країни підтримало ідею благодійної місії. Завдяки цьому Динамо зіграє на полях Європи із топ-клубами різних країн.

Динамо проведе серію матчів у Європі / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Таким чином гравці киян зможуть залишити країну, попри те, що за законом під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Є винятки , але не всі українці Динамо під нього потрапляють.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Відповідною інформацією про міжнародну благодійну місію київський клуб поділився на офіційному сайті . На квітень-червня 2022 року заплановані спаринги з провідними клубами Європи , серед яких Боруссія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Мілан, Стяуа, Легія, Бенфіка, Спортинг, Аякс та Базель.

Реклама

" Мета проведення цих матчів – інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором. Динамо Київ демонструватиме світові, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом" – сказано у заяві київського клубу.

Динамо планує трансляцію цих матчів на українських та європейських телеканалах. А також хоче залучити до проєкту зірок українського шоу-бізнесу, котрі підтримають акцію.

Сьогодні у столиці Катару відбудеться жеребкування фінальної частини ЧС-2022. Дивіться текстову онлайн-трансляцію на нашому сайті. Початок о 19:00.