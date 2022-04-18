Его тоже не отпустят в сборную Украины? Лучший бомбардир УПЛ присоединился к Динамо

Форвард Днепра-1 Артем Довбик будет тренироваться и играть за киевлян в благотворительных матчах для подготовки к играм за сборную Украины

Артем Довбик будет тренироваться с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Из-за остановки чемпионата Украины Динамо отправилось в благотворительный тур по Европе. Киевляне играют товарищеские матчи для того, чтобы собрать помощь для пострадавших от войны украинцев.

Пока что подопечные Луческу лишь выигрывали, с одинаковым счетом 3:1 были обыграны Легия и Галатасарай. Уже в среду Динамо сразится с румынским ЧФР Клуж.

Реклама

Перед поединком киевляне провели "усиление". В расположение команды прибыл форвард Днепра-1 Артем Довбик, который решил поддерживать форму в составе "бело-синих" накануне отъезда в сборную Украины.

Правда, когда Артем и другие игроки клуба уедут в расположение команды Петракова, пока неясно. Накануне Динамо отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины в апреле, поскольку на май киевляне запланировали товарищеские матчи.

Реклама

Отметим, что Довбик является лучшим бомбардиром прерванного сезона УПЛ, забив 14 голов в 17-ти матчах. Также на счету форварда уже шесть матчей за сборную и 2 гола. Один из них Артем забил в 1/8 финала Евро-2020 шведам, позволив нашей команде пройти дальше.