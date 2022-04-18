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Его тоже не отпустят в сборную Украины? Лучший бомбардир УПЛ присоединился к Динамо

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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18 апреля, 17:42
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Форвард Днепра-1 Артем Довбик будет тренироваться и играть за киевлян в благотворительных матчах для подготовки к играм за сборную Украины
Артем Довбик будет тренироваться с Динамо
Артем Довбик будет тренироваться с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Из-за остановки чемпионата Украины Динамо отправилось в благотворительный тур по Европе. Киевляне играют товарищеские матчи для того, чтобы собрать помощь для пострадавших от войны украинцев.

Пока что подопечные Луческу лишь выигрывали, с одинаковым счетом 3:1 были обыграны Легия и Галатасарай. Уже в среду Динамо сразится с румынским ЧФР Клуж.

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Перед поединком киевляне провели "усиление". В расположение команды прибыл форвард Днепра-1 Артем Довбик, который решил поддерживать форму в составе "бело-синих" накануне отъезда в сборную Украины.

Правда, когда Артем и другие игроки клуба уедут в расположение команды Петракова, пока неясно. Накануне Динамо отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины в апреле, поскольку на май киевляне запланировали товарищеские матчи.

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Отметим, что Довбик является лучшим бомбардиром прерванного сезона УПЛ, забив 14 голов в 17-ти матчах. Также на счету форварда уже шесть матчей за сборную и 2 гола. Один из них Артем забил в 1/8 финала Евро-2020 шведам, позволив нашей команде пройти дальше.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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