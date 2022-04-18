Суркис дал заднюю? Игрокам Динамо разрешать уехать в сборную Украины

Президент Динамо позволит футболистам уехать в Словению, если они того захотят

Игорь Суркис разрешит футболистам Динамо уехать в сборную

Даже во время войны в нашем футболе разгорелся сильный скандал. 29 апреля сборная Украины должна собраться в Словении для подготовки к игре с Шотландией в плей-офф к ЧМ-2022.

Впрочем, руководство Динамо отказалось отпускать своих футболистов раньше положенного регламентом ФИФА срока, а именно 23 мая. Причина – у киевлян запланированы благотворительные матчи против европейских клубов.

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Дошло до того, что Александра Петраков выразил готовность отказаться от игроков Динамо из-за такой позиции клуба. Тем не менее, президент киевлян Игорь Суркис в интервью Fanday заявил, что все же не против отпустить игроков раньше.

"Если футболисты считают, что они лучше подготовятся к стыковым матчам на сборе в национальной команде, мы их без проблем отпустим. Они не рабы, я не могу их не отпустить. Я им ничего не запрещал. Пускай они примут решение и поступают, как считают нужным. Сегодня футболисты Динамо соберутся и выскажут свою позицию. Дай бог, чтобы сборная Украины прошла на чемпионат мира. Я верю, что у нее это получится. Но списать на меня неудачу ни у кого не выйдет".

Также журналист телеканала Футбол Игорь Бурбас в своем telegram-канале рассказал, что поговорил с президентом Динамо и услышал его мотивацию в споре с УАФ.

По словам журналиста, Суркис хочет понять, кто будет нести ответственность за травмы, которые игроки могут получить вне дат ФИФА для международных матчей сборных. Также Суркиса беспокоит вопрос зарплат футболистов, которые более месяца не будут в распоряжении клуба.

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Бурбас сообщает, что Динамо точно готово отпустить своих футболистов в распоряжение Александра Петракова 5 мая, через день после благотворительного матча. При этом тренер настаивает на прибытии парней 2-го числа, поэтому сторонам нужно лишь найти общий язык именно в этой разнице в три дня.