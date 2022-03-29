Шотландія просить ФІФА надати Україні пряму путівку на Мундіаль

ФІФА зобов'язана дати збірній України пряму путівку на чемпіонат світу-2022 у Катарі, вважають у Шотландії

Україна може потрапити на Мундіаль автоматично / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Шотландії – суперник України у матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2022. Але через агресію Росії проти України поєдинок перенесений на червень цього року.

На думку колишнього першого міністра Шотландії Генрі Макліша, ФІФА необхідно надати збірній Україні пряму путівку на Мундіаль.

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"ФІФА має показати унікальну солідарність з Україною та гарантувати, що український прапор буде високо майоріти у фінальній стадії чемпіонату світу. Немає практичного способу, щоб плей-оф між Шотландією та Україною відбувся влітку. Є гравці, які зі своїми сім'ями перебувають на передовій через напад російських військ. Пора ФІФА активізуватись і сказати Україні, що тиск знято – ви будете на чемпіонаті світу. І тоді ми додамо до жеребкування ще одну збірну", – цитує Генрі Макліша Daily Record.

Україна зіграє із Шотландією у півфіналі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Підтримав Макліша і голова асоціації футбольних уболівальників Шотландії Енді Сміт.

"Ми маємо дати Україні "золоту" путівку у фінальну стадію, додати ще одну команду, щоб ніхто не програв у результаті. Жеребкування у п'ятницю слід відкласти, щоб це сталося. Так, це означає, що на ЧС буде 33 команди, а не 32, що в одній із груп буде додаткова команда. Можливо, для тих, хто потрапив до цієї групи, буде невеликий недолік, але, зрештою, кого це буде хвилювати, якщо це означає, що ми продемонстрували історичний акт солідарності з Україною".

Раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що Україна має обіграти суперників на футбольному полі і їй не потрібно дарувати квиток на Мундіаль у Катарі.

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Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що для того, щоб потрапити на ЧС-2022, "синьо-жовтій" дружині необхідно обіграти Шотландію, а потім збірну Вельсу. У 1/2 раунду плей-оф команда Гарета Бейла з рахунком 2:1 обіграла Австрію.