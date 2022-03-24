Визначився ймовірний суперник України у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022

Уельс зумів переграти австрійців і тепер у червні чекатиме на свого суперника. Ним стане Шотландія або Україна

Гарет Бейл виводить Уельс у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні у Європі пройшли ігри 1/2 фіналу раунду плей-офф відбору на ЧС-2022. Дванадцять команд розбилися на четвірки, де за допомогою півфіналів та фіналу визначать володарів трьох путівок до Катару.

Щоправда, в результаті стиковий раунд вийшов зім'ятим через вторгнення Росії в Україну. Команду Валерія Карпіна викинули з відбору (Польща отримала пряму путівку до фіналу), а наш матч із шотландцями змістили на червень.

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Якщо ж Україна пройде "тартанову армію", то у фіналі гратиме проти Уельсу. Сьогодні якраз і відбувся другий півфінальний поєдинок у нашому шляху – Уельс проти Австрії.

Матч розпочався під диктовку господарів і вже на старті другого тайму валлійці забили двічі. Дубль на свій рахунок записав найкращий бомбардир в історії "драконів" Гарет Бейл.

/ Фото: Reuters

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Спершу вінгер Реала точно пробив зі штрафного, а на старті другого тайму вдало замкнув подачу Девіса з флангу. Лише після цього австрійці стрепенулися і почали давити на валлійців.

Один м'яч команда Фоди таки відіграла, той самий Девіс, крім асиста, записав на свій рахунок ще й автогол. Коуч Австрії зробив кілька замін на атаку, проте підопічні Пейджа вистояли.

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2:1 – Австрія прощається з надіями на ЧС, а Уельс посперечається за путівку на Мундіаль із Шотландією чи Україною. Додатковою перевагою для Бейла та компанії стане не лише зайвий день відпочинку у червні, а й фактор свого поля.