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СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Визначився ймовірний суперник України у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022

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24 березня, 23:45
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Уельс зумів переграти австрійців і тепер у червні чекатиме на свого суперника. Ним стане Шотландія або Україна
Гарет Бейл виводить Уельс у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022
Гарет Бейл виводить Уельс у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні у Європі пройшли ігри 1/2 фіналу раунду плей-офф відбору на ЧС-2022. Дванадцять команд розбилися на четвірки, де за допомогою півфіналів та фіналу визначать володарів трьох путівок до Катару.

Щоправда, в результаті стиковий раунд вийшов зім'ятим через вторгнення Росії в Україну. Команду Валерія Карпіна викинули з відбору (Польща отримала пряму путівку до фіналу), а наш матч із шотландцями змістили на червень.

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Якщо ж Україна пройде "тартанову армію", то у фіналі гратиме проти Уельсу. Сьогодні якраз і відбувся другий півфінальний поєдинок у нашому шляху – Уельс проти Австрії.

Матч розпочався під диктовку господарів і вже на старті другого тайму валлійці забили двічі. Дубль на свій рахунок записав найкращий бомбардир в історії "драконів" Гарет Бейл.

/ Фото: Reuters

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Спершу вінгер Реала точно пробив зі штрафного, а на старті другого тайму вдало замкнув подачу Девіса з флангу. Лише після цього австрійці стрепенулися і почали давити на валлійців.

Один м'яч команда Фоди таки відіграла, той самий Девіс, крім асиста, записав на свій рахунок ще й автогол. Коуч Австрії зробив кілька замін на атаку, проте підопічні Пейджа вистояли.

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2:1 – Австрія прощається з надіями на ЧС, а Уельс посперечається за путівку на Мундіаль із Шотландією чи Україною. Додатковою перевагою для Бейла та компанії стане не лише зайвий день відпочинку у червні, а й фактор свого поля.

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
717
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
957
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
823
3
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
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47
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Динамо
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47:9
45
3
Дніпро-1
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40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
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