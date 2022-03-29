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Шотландия просит ФИФА предоставить Украине прямую путевку на Мундиаль

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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29 марта, 21:41
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ФИФА обязана дать сборной Украины прямую путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре, считают в Шотландии
Украина может попасть на Мундиаль автоматом
Украина может попасть на Мундиаль автоматом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Шотландии – соперник Украины в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022. Но в связи с агрессией России против Украины поединок перенесен на июнь этого года.

По мнению бывшего первого министра Шотландии Генри Маклиша, ФИФА необходимо предоставить сборной Украине прямую путевку на Мундиаль.

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"ФИФА должен показать уникальную солидарность с Украиной и гарантировать, что украинский флаг будет высоко развеваться в финальной стадии чемпионата мира. Нет практического способа, чтобы плей-офф между Шотландией и Украиной состоялся летом. Есть игроки, которые со своими семьями находятся на передовой из-за нападения российских войск.

Пора ФИФА активизироваться и сказать Украине, что давление снято – вы будете на чемпионате мира. И тогда мы добавим к жеребьевке еще одну сборную", – цитирует Генри Маклиша Daily Record.

Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора на ЧМ-2022
Украина сыграет с Шотландией в полуфинале отбора на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Поддержал Маклиша и глава ассоциации футбольных болельщиков Шотландии Энди Смит.

"Мы должны дать Украине "золотую" путевку в финальную стадию, добавить еще одну команду, чтобы никто не проиграл в результате. Жеребьевку в пятницу следует отложить, чтобы это произошло.

Да, это означает, что на ЧМ будет 33 команды, а не 32, что в одной из групп будет дополнительная команда. Возможно, для попавших в эту группу будет небольшой недостаток, но, в конце концов, кого это будет волновать, если это означает, что мы продемонстрировали исторический акт солидарности с Украиной".

Ранее капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что Украина должна обыграть соперников на футбольном поле и ей не нужно дарить билет на Мундиаль в Катаре.

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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Напомним, что для того, чтобы попасть на ЧМ-2022, "сине-желтой" дружине необходимо обыграть Шотландию, а затем сборную Уэльса. В 1/2 финала раунда плей-офф команда Гарета Бэйла со счетом 2:1 обыграла Австрию.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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