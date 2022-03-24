Определился вероятный соперник Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Уэльс сумел переиграть австрийцев и теперь в июне будет ждать своего соперника. Им станет Шотландия или Украина

Гарет Бэйл выводит Уэльс в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня в Европе прошли игры 1/2 финала раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022. Двенадцать команд разбились на четверки, где с помощью полуфиналов и финала определят обладателей трех путевок в Катар.

Правда, в итоге стыковой раунд получился скомканным из-за вторжения России в Украину. Команду Валерия Карпина выкинули с отбора (Польша получила прямую путевку в финал), а наш матч с шотландцами сместили на июнь.

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Если же Украина пройдет "тартановую армию", то в финале будет играть против Уэльса . Сегодня как раз и состоялся второй полуфинальный поединок в нашем пути – Уэльс против Австрии.

Матч начался под диктовку хозяев и уже на старте второго тайма валлийцы забили дважды. Дубль на свой счет записал лучший бомбардир в истории "драконов" Гарет Бэйл.

Гарет Бэйл / Фото: Reuters

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Сначала вингер Реала точно пробил со штрафного, а на старте второго тайма удачно замкнул подачу Дэвиса с фланга. Лишь после этого австрийцы встрепенулись и начали давить на валлийцев.

Один мяч команда Фоды таки отыграла, все тот же Дэвис, кроме ассиста, записал на свой счет еще и автогол. Коуч Австрии сделал несколько замен на атаку, однако подопечные Пейджа выстояли.

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2:1 – Австрия прощается с надеждами на ЧМ, а Уэльс поспорит за путевку на Мундиаль с Шотландией или Украиной. Дополнительным преимуществом для Бэйла и компании станет не только лишний день отдыха в июне, но и фактор своего поля.