Визначились усі африканські учасники Мундіалю

У вівторок, 29 березня, відбулися повторні поєдинки кваліфікаційного відбору на ЧС-2022 у африканській зоні.

На стадіоні Стад Мохамед V у Касабланці зустріч між збірними Марокко та ДР Конго закінчилася з рахунком 4:1 на користь господарів поля (перший матч 2:0).

The Atlas Lions є going to Qatar! #WCQ | #WorldCup | @EnMaroc pic.twitter.com/NBM84MOTXR