Визначились усі африканські учасники Мундіалю

Африканський відбір на Чемпіонат світу успішно пройшли ще три збірні команди: Марокко, Туніс та Камерун

Камерун, Марокко та Туніс можуть замовляти квитки до Катару / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 29 березня, відбулися повторні поєдинки кваліфікаційного відбору на ЧС-2022 у африканській зоні.

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На стадіоні Стад Мохамед V у Касабланці зустріч між збірними Марокко та ДР Конго закінчилася з рахунком 4:1 на користь господарів поля (перший матч 2:0).

У паралельному поєдинку команда Тунісу зіграла внічию (0:0) зі збірною Малі та виборола путівку на Мундіаль. Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою Тунісу 1:0.

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І, нарешті, п'ятим учасником Мундіалю від Африки стала збірна Камеруну, яка зуміла на останніх секундах зустрічі вирвати перемогу у Алжиру (2:1). У першому матчі сильнішими були алжирці (1:0).

Incredible! Cameroon secure a return to the global stage in dramatic fashion #WCQ | #WorldCup | @FecafootOfficie pic.twitter.com/FD3mpyQBox - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2022

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Таким чином, п'ять путівок від Африки на Мундіаль вибороли команди: Сенегалу, Гани, Марокко, Тунісу та Камеруну.

Нагадаємо, що на нашому сайті ви можете дізнатися усіх учасників ЧС-2022 у Катарі.