Визначились усі африканські учасники Мундіалю

У вівторок, 29 березня, відбулися повторні поєдинки кваліфікаційного відбору на ЧС-2022 у африканській зоні.
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На стадіоні Стад Мохамед V у Касабланці зустріч між збірними Марокко та ДР Конго закінчилася з рахунком 4:1 на користь господарів поля (перший матч 2:0).
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The Atlas Lions є going to Qatar! #WCQ | #WorldCup | @EnMaroc pic.twitter.com/NBM84MOTXR- FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2022
У паралельному поєдинку команда Тунісу зіграла внічию (0:0) зі збірною Малі та виборола путівку на Мундіаль. Перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою Тунісу 1:0.
It's a sixth #WorldCup qualification for Tunisia! #WCQ | #WorldCup | @tunisiefootball pic.twitter.com/c4WVwe5QZT- FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2022
І, нарешті, п'ятим учасником Мундіалю від Африки стала збірна Камеруну, яка зуміла на останніх секундах зустрічі вирвати перемогу у Алжиру (2:1). У першому матчі сильнішими були алжирці (1:0).
Incredible! Cameroon secure a return to the global stage in dramatic fashion #WCQ | #WorldCup | @FecafootOfficie pic.twitter.com/FD3mpyQBox- FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2022
Таким чином, п'ять путівок від Африки на Мундіаль вибороли команди: Сенегалу, Гани, Марокко, Тунісу та Камеруну.
Нагадаємо, що на нашому сайті ви можете дізнатися усіх учасників ЧС-2022 у Катарі.