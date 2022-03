Определились все африканские участники Мундиаля

Во вторник, 29 марта, состоялись повторные поединки квалификационного отбора на ЧМ-2022 в африканской зоне.

На стадионе Стад Мохамед V в Касабланке встреча между сборными Марокко и ДР Конго закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля (первый матч 2:0).

