Салах не поїде на ЧС-2022! Лідер збірної Єгипту не забив пенальті

Сенегал у післяматчевій серії пенальті здолав Єгипет і пробився на ЧС-2022

Сенегал – учасник чемпіонату світу з футболу. Поєдинок у відповідь проти Єгипту завершився перемогою Сенегалу в основний час з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі в активі Булай Діа, який відзначився на 3 хвилині матчу.

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Чотири дні тому ідентичний успіх святкували Салах та компанія, а тому матч перейшов у додатковий час. Забити у екстра-таймах командам не вдалося. А тому визначити переможця мала серія пенальті.

Перші чотири удари з 11 метрів завершилися промахами. У тому числі не забив свій удар і лідер єгиптян Мохаммед Салах. Невдача іменитого партнера збентежила і партнерів. Сенегал зміг реалізувати наступні свої удари, а ось Єгипет відзначився лише раз.

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Сенегал втретє в історії зіграє у фінальній стадії мундіалю. Всі рази припали на XXI століття, з дебютом 20 років тому в Японії та Південній Кореї.

Раніше путівку на чемпіонат світу вдруге в історії завоювала Канада .