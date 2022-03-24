Мессі та Неймара в Росії не побачать: черговий турнір відмовився від трансляцій у РФ

Транслятор американського відбору на ЧС-2022 не захотів давати сигналу на територію країни-окупанта.

Мессі та Неймар тепер не будуть показані на російському ТБ в іграх за збірні / Фото: Getty Images

Ось уже місяць в Україні триває гаряча фаза війни проти Росії. Армія Путіна нещадно бомбить наші міста та мирне населення, а жертвами фашистів стали вже понад сотня дітей.

Цивілізований світ запроваджує санкції проти агресора, зокрема й у футболі. Наприклад, ФІФА та УЄФА викинули Росію зі своїх турнірів.

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Також деякі чемпіонати відмовилися від трансляції до РФ, наприклад Франція та Англія. Сьогодні ж жителі Росії втратили перегляд ще ряду футбольних матчів.

Як заявив генеральний продюсер телеканалу "Матч ТВ" Олександр Тащин на своєму каналі Telegram, американський мовник в останній момент відмовився надавати росіянам сигнал із поєдинків відбору на ЧС-2022.

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"Щойно отримали повідомлення від правовласників про те, що сигнал на матчі відбірного турніру до чемпіонату світу 2022 року з футболу серед команд Південної Америки не буде наданий нашому телеканалу. Рішення про це було ухвалено футбольними федераціями цих країн. Таким чином, ми не зможемо сьогодні показати раніше заплановану гру між збірними Бразилії та Чилі, а також інші матчі південноамериканського відбору на наших каналах".

Зазначимо, що УЄФА також розглядає можливість заборони трансляції єврокубків у Росії. Причиною стала заміна картинки матчу Вест Хем – Севілья, коли російський транслятор не показав українські прапори та заклики до зупинки війни на лондонському стадіоні