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Месси и Неймара в России не увидят: очередной турнир отказался от трансляций в РФ

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24 марта, 22:41
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Транслятор южноамериканского отбора на ЧМ-2022 не захотел давать сигнал на территорию страны-оккупанта
Месси и Неймар теперь не будут показаны на российском ТВ в играх за сборные
Месси и Неймар теперь не будут показаны на российском ТВ в играх за сборные / Фото: Getty Images

Вот уже месяц в Украине идет горячая фаза войны против России. Армия Путина беспощадно бомбит наши города и мирное население, а жертвами фашистов стали уже более сотни детей.

Цивилизованный мир вводит санкции против агрессора, в том числе и в футболе. К примеру, ФИФА и УЕФА выкинули Россию из своих турниров.

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Также некоторые чемпионаты отказались от трансляции в РФ, например Франция и Англия. Сегодня же жители России лишились просмотра еще ряда футбольных матчей.

Как заявил генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин на своем канале в Telegram, южноамериканский вещатель в последний момент отказался предоставлять россиянам сигнал с поединков отбора на ЧМ-2022.

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"Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу.

Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран. Таким образом, мы не сможем сегодня показать ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах".

Отметим, что УЕФА также рассматривает возможность запрета трансляций еврокубков в России. Причиной стала подмена картинки матча Вест Хэм – Севилья, когда российский транслятор не показал украинские флаги и призывы к остановке войны на лондонском стадионе.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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