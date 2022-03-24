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Пока без Украины: кто вышел на ЧМ-2022 и у кого еще есть шансы

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24 марта, 07:27
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Квалификация на катарский Мундиаль выходит на финишную прямую. Уже до конца месяца мы узнаем 29 из 32 участников турнира, тогда как судьба Украины решится в июне
Кубок мира. Фото AFP
Кубок мира. Фото AFP

Сегодня возобновляются отборочные игры на ЧМ-2022 на всех континентах. Среди участников европейской квалификации должна была быть сборная Украины. Впрочем, поединок нашей команды против Шотландии сместили на июнь из-за военной агрессии со стороны России.

На данный момент известны лишь 15 участников из 32-х. После мартовских игр болельщики узнают имена еще 14 команд, которые сыграют в ноябре-декабре в Катаре.

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1 апреля пройдет жеребьевка Мундиаля, однако оставшиеся три команды-участницы станут известны лишь в июне. Это же касается и сборной Украины. Предлагаем пройтись по разным отборочным зонам и определить. кто вышел или еще имеет шансы на проход.

ЕВРОПА (13)

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В зоне УЕФА напрямую вышли десять команд. которые выиграли свои отборочные группы: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия и Германия. Еще 12 команд должны разыграть между собой три путевки на ЧМ в стыках.

Правда, теперь этих сборных осталось 11, ведь Россия дисквалифицирована из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за военных действий в Украине их диктатора Владимира Путина. Команды разбились на три пути, от каждого из которых на ЧМ попадет по одной команде:

ПУТЬ А: Шотландия, Украина, Уэльс, Австрия.
ПУТЬ В: Польша, Швеция, Чехия.
ПУТЬ С: Португалия, Турция, Италия, Северная Македония

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Команды сыграют одноматчевые полуфиналы (за исключением поляков, которые должны были противостоять России), а затем – финалы. Матчи пройдут 24 и 29 марта, а также в июне (касается пути А).

Полуфиналы:

24 марта. Уэльс – Австрия
24 марта. Швеция – Чехия
24 марта. Португалия – Турция
24 марта. Италия – Северная Македония
Июнь. Шотландия – Украина

Финалы:

29 марта. Польша – Швеция/Чехия
29 марта. Португалия/Турция – Италия/Северная Македония
Июнь. Уэльс/Австрия – Шотландия/Украина

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (4,5)

В зоне КОНМЕБОЛ отбор проходит по круговой системе, так как там насчитывается лишь 10 команд. Топ-четверка выходит на ЧМ напрямую, а обладатель пятой позиции сразится в межконтинентальных стыках против представителя Азии.

В Южной Америке осталось отыграть всего два тура и пока себе путевки в Катар гарантировали лишь Бразилия и Аргентина. Еще две команды, а также представитель зоны в межконтинентальном плей-офф определятся к 30 марта.

25 марта. Бразилия – Чили
25 марта. Колумбия – Боливия
25 марта. Парагвай – Эквадор
25 марта. Уругвай – Перу
26 марта. Аргентина – Венесуэла

30 марта. Боливия – Бразилия
30 марта. Венесуэла – Колумбия
30 марта. Эквадор – Аргентина
30 марта. Перу – Парагвай
30 марта. Чили – Уругвай

АЗИЯ (4,5+1)

Здесь проходил трехраундовый отбор и в последний вышли 12 команд, которые разбились на две группы по шесть. По итогам круговой системы напрямую на ЧМ попадут первые два места каждой из групп.

В свою очередь, команды, занявшие третьи места. сразятся в одноматчевом плей-офф. Победитель выйдет в межконтинентальный плей-офф на представителя Южной Америки. На данный момент три азиатских представителя из четырех уже известны.

Иран и Южная Корея точно станут лучшими в квартете А и уже могут паковать вещи на Мундиаль. Также на турнире точно сыграет хозяин Катар, который не проходил квалификацию.

В марте определятся последние два обладателя прямых путевок на ЧМ. Они достанутся кому-то из тройки Саудовская Аравия, Япония или Австралия. В свою очередь, стыковой матч между третьими местами за попадание в межконтинентальный плей-офф пройдет в июне в Катаре.

24 марта. Южная Корея – Иран
24 марта. Ливан – Сирия
24 марта. Ирак – ОАЭ
24 марта. Австралия – Япония
24 марта. Китай – Саудовская Аравия
24 марта. Вьетнам – Оман

29 марта. Иран – Ливан
29 марта. ОАЭ – Южная Корея
29 марта. Сирия – Ирак
29 марта. Саудовская Аравия – Австралия
29 марта. Япония – Вьетнам
29 марта. Оман – Китай

7 июня. ОАЭ/Ливан/Ирак – Саудовская Аравия/Япония/Австралия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3,5)

В зоне КОНКАКАФ в финальный раунд вышли восемь лучших сборных. Они играют по круговой системе, после чего топ-тройка отправится напрямую в Катар, а четвертая команда померяется силами в межконтинентальном плей-офф со сборной из Океании.

От Северной Америки пока никто не гарантировал себе путевку на Мундиаль, хотя Канада крайне близка к этому. Командам осталось сыграть три тура, все они пройдут до 31 марта.

25 марта. Мексика – США
25 марта. Канада – Коста-Рика
25 марта. Ямайка – Сальвадор
25 марта. Панама – Гондурас

27 марта. Канада – Ямайка
28 марта. США – Панама
28 марта. Гондурас – Мексика
28 марта. Сальвадор – Коста-Рика

31 марта. Коста-Рика – США
31 марта. Панама – Канада
31 марта. Мексика – Сальвадор
31 марта. Панама – Гондурас

АФРИКА (5)

На "черном континенте" уже прошли два групповых раунда, а обладатели путевок в Катар определятся в плей-офф. 10 команд разбились на пять пар и в конце марта проведут двухматчевые дуэли за право поехать на ЧМ.

25 марта. ДР Конго – Марокко
25 марта. Камерун – Алжир
25 марта. Мали – Тунис
25 марта. Гана – Нигерия
25 марта. Египет – Сенегал

29 марта. Марокко – ДР Конго
29 марта. Алжир – Камерун
29 марта. Тунис – Мали
29 марта. Нигерия – Гана
29 марта. Сенегал – Египет

ОКЕАНИЯ (0,5)

Представители этой зоны вовсе начали отбор лишь в этом месяце и не имеют ни одной прямой путевки на ЧМ. Сейчас 8 команд разделены на две группы, которые проводят все игры в Катаре. В плей-офф должны выйти по две команды.

Правда, квартет А довольно быстро распался. Вануату и Острова Кука снялись из-за пандемии ковида, поэтому Таити и Соломоновы острова прошли дальше. Им осталось лишь определить победителя своей группы в личном матче.

В параллельном квартете место в плей-офф себе гарантировала Новая Зеландия, а за вторую путевку в личном матче поспорят Фиджи и Папуа-Новая Гвинея. Четыре лучшие команды в формате полуфинала и финала определят команду, которая поборется с североамериканской сборной на путевку на ЧМ.

24 марта. Соломоновы острова – Таити
24 марта. Новая Зеландия – Новая Каледония
24 марта. Фиджи – Папуа-Новая Гвинея

27 марта. 1/2 финала
27 марта. 1/2 финала

30 марта. Финал

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ (2)

Через него на Мундиаль попадут две команды из четырех. Как уже было выше обозначено, представитель Азии сразится с командой из Южной Америки, а Океании – со сборной из Северной Америки.

Обе дуэли пройдут в одноматчевом формате и назначены на 13-14 июня. Поединки также пройдут в Катаре. Тогда и должны определиться все 32 участника чемпионата мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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