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Олімпіада 2020 в Токіо

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Спека і звіряча вологість! Спортсмени на Олімпіаді бояться теплових ударів

Олена Павлова Олена Павлова
24 липня, 20:19
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Лідери світового рейтингу в тенісі просять організаторів Олімпійських ігор перенести матчі на більш пізній час, тому що грати вкрай важко
Новак Джокович в Токіо
Новак Джокович в Токіо / Фото: Reuters

Перша ракетка світу серб Новак Джокович поскаржився на складні погодні умови на Олімпіаді-2020 в Токіо. На старті Ігор перший сіяний Джокович у двох сетах обіграв болівійця Уго Дельєна – 6:2, 6:2, але виступати йому було непросто. І скарги серба підтримали росіяни. Раніше Світоліна програла на Олімпіаді колишній дівчині чоловіка.

"Погодні умови дуже складні. Сьогодні, судячи з розмов з іншими гравцями, був найспекотніший день за весь час. Вологість просто звіряча. Тому дуже жарко і одночасно дуже волого. Тверді корти поглинають тепло, і воно залишається в них", – цитує Джоковича Чемпіонат

"Мало вітру, мало бризу. Можливо, в інші дні було трохи більше вітру, який допомагав освіжитися і охолодитися, але сьогодні його було мало. Грати безумовно складно, але я радий, що подолав першу перешкоду", – зазначив серб

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А друга ракетка світу росіянин Данило Медведєв, який теж вийшов до другого кола, розповів на пресонференції, що навіть просив призначити матчі в Токіо на більш пізній час, щоб уникнути спеки. Сьогодні температура в столиці Японії піднімалася вище 32 градусів за Цельсієм, а завтра обіцяють і 34.

"Капітан моєї команди Віктор Троїцькі кілька разів розмовляв із суддею. Я не розумію, чому вони не перенесуть ігри. Я чув, що для тенісу є комендантська година – треба закінчувати опівночі. Але якщо це так, то я закінчив свій матч, коли не було і п'ятої вечора. Є ще 7 годин, щоб грати. На всіх кортах є освітлення. І це сильно полегшить життя тенісистам"

Деякі спортсмени навіть бояться отримати тепловий удар.

А всі новини про виступи України на Олімпіади-2020 ви можете знайти в спеціальному розділі на нашому сайті.

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Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
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Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
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Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
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