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Жара и зверская влажность! Спортсмены на Олимпиаде боятся тепловых ударов

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 20:19
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Лидеры мирового рейтинга в теннисе просят организаторов Олимпийских игр перенести матчи на более позднее время, потому что играть крайне трудно
Новак Джокович в Токио
Новак Джокович в Токио / Фото: Reuters

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пожаловался на сложные погодные условия на Олимпиаде-2020 в Токио. На старте Игр первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл боливийца Уго Дельена – 6:2, 6:2, но выступать ему было непросто. И жалобы серба поддержали россияне. Ранее Свитолина проиграла на Олимпиаде бывшей девушке мужа.

"Погодные условия очень сложные. Сегодня, судя по разговорам с другими игроками, был самый жаркий день за все время. Влажность просто зверская. Поэтому очень жарко и одновременно очень влажно. Твердые корты поглощают тепло, и оно остается в них", – цитирует Джоковича Чемпионат

"Мало ветра, мало бриза. Может быть, в другие дни было немного больше ветра, который помогал освежиться и охладиться, но сегодня его было мало. Играть определенно сложно, но я рад, что преодолел первое препятствие", — отметил серб

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А вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который тоже вышел во второй круг, рассказал на пресс-конференции, что даже просил назначить матчи в Токио на более позднее время, чтобы избежать жары. Сегодня температура в столице Японии поднималась выше 32 градусов по Цельсию, а завтра обещают и 34.

"Капитан моей команды Виктор Троицки пару раз разговаривал с судьей. Я не понимаю, почему они не перенесут игры. Я слышал, что для тенниса есть комендантский час – нужно заканчивать в полночь. Но если это так, то я закончил свой матч, когда не было и пяти вечера. Есть еще 7 часов, чтобы играть. На всех кортах есть освещение. И это сильно облегчит жизнь теннисистам"

Некоторые спортсмены даже боятся получить тепловой удар.

А все новости о выступлении Украины на Олимпиаде-2020 вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте.

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