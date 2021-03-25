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Замість "Катюші" Росія знайшла новий варіант гімну для Олімпійських ігор з українським корінням

25 березня, 15:18

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Спортсменів з РФ на змаганнях в Токіо можуть відрізняти по музиці Чайковського

Делегація російських атлетів, які відправляться на Олімпіаду в Японію цього літа, як і раніше знаходиться в пошуку гімну. Як відомо, спортсменам РФ не дозволяють з'являтися на змаганнях в національній символіці через допінговий скандал. Уже в березні стало відомо, що "Катюша" не стане гімном Росії – рішення суду.

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Після вердикту Спортивного арбітражного суду в Лозанні російський Олімпійський комітет (ОКР)) знайшов новий варіант, пише "Чемпіонат". Тепер функціонери пропонують розглянути варіант з музикою знаменитого композитора XIX століття Петра Чайковського.

Цікаво, що Чайковський – родом з українського роду козаків з прізвищем Чайка. В юності майбутній композитор навчався в Києво-Могилянській академії та поміняв своє прізвище.

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Нещодавно стало відомо, що три російських футболісти під підозрою у вживанні допінгу.

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Фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Чайковського вже схвалив Міжнародний союз ковзанярського спорту (ISU). Музика звучала під час нагородження росіян на чемпіонаті світу з ковзанярського спорту та буде використана в разі їх перемог на світовому форумі з фігурного катання, який проходить з 22 по 28 березня в Стокгольмі. ОКР уже провів консультації з Міжнародним олімпійським комітетом і попередньо отримав "добро".

Дивіться сюжет про допінговий скандал у російському спорті:

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Росія Олімпійські ігри гімн Катюша чайковський
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