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Як гриби: вже три російських футболіста під підозрою у вживанні допінгу

15 березня, 13:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Над Росією нависла нова загроза через махінації з допінгом

Сьогодні стало відомо, що російський футболіст Володимир Обухов попався на допінгу, а його позитивний тест приховали. Однак він виявився не єдиним, хто вживав заборонені препарати. ФІФА порушила справи проти двох гравців і ще однієї футболістки. Інформацію вже підтвердили в РФС, повідомляє sportbox.

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Зазначається, що вони не викликалися в національні збірні команди. Як і у випадку з Обуховим, позитивні тести підозрюваними були здані в 2013 році.

Як ми писали раніше, Московська лабораторія приховала позитивний тест Обухова і намагалася приховати сліди свого злочину. Це не перший випадок, коли росіяни проводять махінації з допінгом. Однак в 2019 році вони вже попалися на підмінах результатів тестування і в результаті були відсторонені від міжнародних змагань до кінця 2022 року.

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футболіст допінг російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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