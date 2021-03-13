"Катюша" не стане гімном Росії – рішення суду

Пісня пов'язана з Росією, а тому не може представляти країну на Олімпійських іграх

Росіянам заборонили використовувати радянську військову пісню "Катюша" в якості заміни національного гімну під час Олімпійських ігор в Токіо, де саму країну називатимуть словом з трьох букв. Таке рішення прийняв Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

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"Комісія CAS вважає, що поняття "будь-який гімн, пов'язаний з Росією", поширюється на будь-яку пісню, пов'язану з Росією або з посиланнями на неї, в тому числі з "Катюшею", – цитує рішення суду Associated Press.

Поки не зрозуміло, з якою композицією Росія поїде до Японії, однак на недавньому чемпіонаті світу з ковзанярського спорту використовували твір Петра Чайковського.

Нагадаємо, що через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

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