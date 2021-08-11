У Північній Кореї почали трансляцію Олімпіади-2020. Через два дні після закриття

Північнокорейське державне телебачення вперше транслювало Олімпійські ігри в Токіо у вівторок, через кілька днів після церемонії закриття

В КНДР почали показувати Олімпіаду після закриття / Фото: Reuters

Центральне телебачення Кореї (KCTV) показало 70 хвилин матчу групового етапу жіночого футболу між Великобританією і Чилі, зіграного майже трьома тижнями раніше, 21 липня.

Реклама

Читайте також: Замість Олімпіади в Токіо потрапив до концтабору. Ми побачили, де знущалися над зіркою спорту

Трансляція пройшла без коментарів і в низькій роздільній здатності, що викликало питання про те, як були отримані кадри, пише nknews.org .

Відзначимо, що збірна Північної Кореї не брала участі в Олімпійських іграх в Токіо. КНДР відмовилася від участі в Іграх через пандемію коронавірусу.

Реклама

Вони пропустили Олімпіаду вперше з 1988 року, коли бойкотували Ігри в Сеулі.

Відразу згадалася історія, як в Північній Кореї показували по ТБ сюжети, де їх збірна вийшла в плей-офф чемпіонату світу з футболу 2014 року, хоча навіть не брала в ньому участь.

Правда, пізніше в ЗМІ запідозрили, що той "випуск новин" був підробкою.