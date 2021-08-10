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Олімпіада 2020 в Токіо

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Замість Олімпіади в Токіо потрапив до концтабору. Ми побачили, де знущалися над зіркою спорту

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 серпня, 09:24
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Знаменитий американський легкоатлет, учасник Олімпійських ігор, Луї Замперіні провів більше двох років в японському полоні, про нього зняла фільм Анджеліна Джолі
Луї Замперіні вижив в концтаборі
Луї Замперіні вижив в концтаборі

Чути шум хвиль, які вітерець м'яко накочує на берег. Реклама жіночого чемпіонату з перегонів на водних мотоциклах. Каркас новорічної ялинки навколо живої. Величезна парковка. Автобусна зупинка. Торговий центр з кінотеатром.

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Серед усього іншого затесався пам'ятник "Богині милосердя". Скромний, в куточку. Не знаючи його історії, ви ніколи не зацікавитесь цим місцем. А воно страшне. Дуже страшне.

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Без передісторії не обійтися. Луї Замперіні був рекордсменом США в бігу на милю і в 19 років отримав право виступати на Олімпіаді-1936. У Берліні на дистанції 5000 метрів він посів восьме місце і пообіцяв собі, що через чотири роки в Токіо побореться за медалі.

Але чотири роки потому вже йшла світова війна. Луї призвали до армії, де він служив в авіації.

У травні 1943 року літак Луї падає в Тихий океан. Троє залишилися в живих: сам Замперіні, Рассел Аллен Філліпс і Френсіс Макнамара, вони зв'язали два надувних плоти і забралися всередину.

У ході плавання пили дощову воду і їли сиру дрібну рибу, яку ловили на рибальський гачок, який Замперіні зробив з штифта знака лейтенанта.

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Вони постійно були на межі смерті. Регулярні напади акул, шторми, обстріл японським бомбардувальником. Макнамара помер на 33-й день. А Замперіні і Філліпс протрималися 47 днів в Тихому океані!

Їхній пліт прибило до Маршаллових островів, де вони потрапили в полон до японців.

Замперіні часто перекидали в різні табори для військовополонених, де він піддавався жорстоким тортурам. І в якийсь момент опинився в Токіо, де мріяв виступити на Олімпійських іграх. Луї перебував у таборі "Оморі". На його місці і встановили "Богиню милосердя".

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Луї Замперіні вижив в таборах. Після війни він став проповідником і пробачив своїх мучителів. 1984 року Луї вніс олімпійський факел літніх Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі в той же "Колізеум", де ставив рекорди в молодості.

А в січні 1998 року Замперіні взяв участь в естафеті олімпійського вогню Ігор у Нагано (Японія). Він проніс факел повз місце, де раніше був табір для військовополонених.

Помер Луї Замперіні 2 липня 2014 року в віці 97 років.

Просто чудову книгу про нього написала Лаура Хілленбранд – "Незламний". Однойменний фільм зняла Анджеліна Джолі.

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41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
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10
11
16
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