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Олимпиада 2020 в Токио

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В Северной Корее начали трансляцию Олимпиады-2020. Спустя два дня после закрытия

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 августа, 11:35
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Северокорейское государственное телевидение впервые транслировало Олимпийские игры в Токио во вторник, через несколько дней после церемонии закрытия
В КНДР начали показывать Олимпиаду после закрытия
В КНДР начали показывать Олимпиаду после закрытия / Фото: Reuters

Центральное телевидение Кореи (KCTV) показало 70 минут матча группового этапа женского футбола между Великобританией и Чили, сыгранного почти тремя неделями ранее, 21 июля.

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Трансляция прошла без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы о том, как были получены кадры, пишет nknews.org.

Отметим, что сборная Северной Кореи не принимала участия в Олимпийских играх в Токио. КНДР отказалась от участия в Играх из-за пандемии коронавируса.

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Они пропустили Олимпиаду впервые с 1988 года, когда бойкотировали Игры в Сеуле.

Сразу вспомнилась история, как в Северной Корее показывали по ТВ сюжеты, где их сборная вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2014 года, хотя даже не принимала в нем участие.

Правда, позже в СМИ заподозрили, что тот "выпуск новостей" был подделкой.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
19:30
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 15 августа
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Суббота, 21 августа
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Воскресенье, 22 августа
17:00
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21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
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часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
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Рейтинг
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Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
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Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
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Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
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