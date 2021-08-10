Вместо Олимпиады в Токио попал в концлагерь. Мы увидели, где издевались над звездой спорта

Знаменитый американский легкоатлет, участник Олимпийских игр, Луи Замперини провел больше двух лет в японском плену, о нем сняла фильм Анджелина Джоли

Луи Замперини выжил в концлагере

Слышен шум волн, которые ветерок мягко накатывает на берег. Реклама женского чемпионата по гонкам на водных мотоциклах. Каркас новогодней елки вокруг живой. Огромная парковка. Автобусная остановка. Торговый центр с кинотеатром.

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Среди всего прочего затесался памятник "Богини милосердия". Скромный, в уголочке. Не зная его истории, вы никогда не заинтересуетесь этим местом. А оно страшное. Очень страшное.

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Без предыстории не обойтись. Луи Замперини был рекордсменом США в беге на милю и в 19 лет получил право выступать на Олимпиаде-1936. В Берлине на дистанции 5000 метров он занял восьмое место и пообещал себе, что через четыре года в Токио поборется за медали.

Но четыре года спустя уже шла мировая война. Луи призвали в армию, где он служил в авиации.

В мае 1943 года самолет Луи падает в Тихий океан. Трое оставшихся в живых: сам Замперини, Рассел Аллен Филлипс, и Фрэнсис Макнамара, связали два надувных плота и забрались внутрь.

В ходе плавания они пили дождевую воду и ели сырую мелкую рыбу, ловившуюся на рыболовный крючок, который Замперини сделал из штифта знака лейтенанта.

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Они постоянно были на грани смерти. Регулярные нападения акул, штормы, обстрел японским бомбардировщиком. Макнамара умер на 33-й день. А Замперини и Филлипс продержались 47 дней в Тихом океане!

Их плот прибило к Маршалловым островам, где они попали в плен к японцам.

Замперини часто перебрасывали в разные лагеря для военнопленных, где он подвергался жесточайшим пыткам. И в какой-то момент оказался в Токио, где мечтал выступить на Олимпийских играх. Луи находился в лагере "Омори". На его месте и установили "Богиню милосердия".

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Луи Замперини выжил в лагерях. После войны он стал проповедником и простил своих мучителей. В 1984 году Луи внес олимпийский факел летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе в тот же "Колизеум", где ставил рекорды в молодости.

А в январе 1998 года Замперини принял участие в эстафете олимпийского огня Игр в Нагано (Япония). Он пронес факел мимо места, где раньше был лагерь для военнопленных.

Умер Луи Замперини 2 июля 2014 года в возрасте 97 лет.

Просто замечательную книгу о нем написала Лаура Хилленбранд – "Несломленный". Одноименный фильм сняла Анджелина Джоли.

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