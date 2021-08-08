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Олімпіада 2020 в Токіо

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У Париж-2024 поїдемо за "золотом"! Гучна обіцянка української сенсації Олімпіади

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 13:33
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25-річна українська велогонщиця Олена Старікова прокоментувала срібну медаль в спринті на велотреку в заключний день Олімпійських ігор-2020
Олена Старікова на Олімпіаді-2020
Олена Старікова на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Після того, як в Токіо від медалі в кейріні Старікову відокремили частки секунди, українка зібралася і налаштувалася на спринт. Де призер чемпіонатів світу та чемпіонка Європи в кейріні дісталася до фіналу.

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В фіналі Старікова протистояла світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади. І тут її не виручив навіть реактивний фініш. У першому заїзді Олена програла з відставанням в 0,061 секунди, у другому – 0,064 секунди. Але і без цього її "срібло" у спринті стало сенсацією.

"Не можу повірити, що отримала олімпійську медаль. Мене переповнюють неймовірні емоції. Складно передати словами. На сьогоднішній старт виходила показати максимальний результат. На жаль, не вдалося стати першою. Десь не вистачило досвіду, десь – сил, адже це був для нас вже шостий змагальний день", – сказала Старікова НОК

Олена Старікова
Олена Старікова / Фото: Reuters

"Але, безумовно, дуже рада цій нагороді. Будемо працювати далі і вже в Париж-2024 поїдемо за золотом"

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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