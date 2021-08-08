У Париж-2024 поїдемо за "золотом"! Гучна обіцянка української сенсації Олімпіади

25-річна українська велогонщиця Олена Старікова прокоментувала срібну медаль в спринті на велотреку в заключний день Олімпійських ігор-2020

Олена Старікова на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Після того, як в Токіо від медалі в кейріні Старікову відокремили частки секунди, українка зібралася і налаштувалася на спринт. Де призер чемпіонатів світу та чемпіонка Європи в кейріні дісталася до фіналу.

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В фіналі Старікова протистояла світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади. І тут її не виручив навіть реактивний фініш. У першому заїзді Олена програла з відставанням в 0,061 секунди, у другому – 0,064 секунди. Але і без цього її "срібло" у спринті стало сенсацією.

"Не можу повірити, що отримала олімпійську медаль. Мене переповнюють неймовірні емоції. Складно передати словами. На сьогоднішній старт виходила показати максимальний результат. На жаль, не вдалося стати першою. Десь не вистачило досвіду, десь – сил, адже це був для нас вже шостий змагальний день", – сказала Старікова НОК

Олена Старікова / Фото: Reuters

"Але, безумовно, дуже рада цій нагороді. Будемо працювати далі і вже в Париж-2024 поїдемо за золотом"

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.