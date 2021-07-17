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Олімпіада 2020 в Токіо

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В олімпійському селищі знайшли коронавірус. Ім'я хворого тримається в секреті

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 09:15
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Вперше в олімпійському селищі, де живуть спортсмени з усього світу, виявлений хворий на COVID-19. Його ім'я і національність не розголошуються
Ось так виглядає олімпійське селище Токіо
Ось так виглядає олімпійське селище Токіо / Фото: НОК України

Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували на території олімпійського селища в Токіо. Про це повідомляє NHK з посиланням на олімпійський оргкомітет. На цей момент громадянство, стать і вік хворого не повідомляється. Але кажуть, що це не спортсмен.

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Крім того, за інформацією джерела, близько 15 нових випадків зараження були виявлені серед людей, які працюють на Іграх. Організатори не повідомляють імена тих, що заразилися, поважаючи їхнє право на конфіденційність.

До теперішнього моменту коронавірус був виявлений у атлетів з Ізраїлю, Уганди і Сербії, а також у допоміжного персоналу збірних Нігерії та Росії. Однак це відбувалося або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних. Випадок, коли зараження фіксується безпосередньо в олімпійському селищі, перший.

В тренді

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

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