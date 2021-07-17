В олимпийской деревне нашли коронавирус. Имя больного держится в секрете

Впервые в олимпийской деревне, где живут спортсмены со всего мира, обнаружен заболевший на COVID-19. Его имя и национальность не разглашаются

Вот так выглядит олимпийская деревня Токио / Фото: НОК Украины

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на территории олимпийской деревни в Токио. Об этом сообщает NHK со ссылкой на олимпийский оргкомитет. На данный момент гражданство, пол и возраст заболевшего не сообщается. Но говорят, что это не спортсмен.

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Кроме того, по информации источника, около 15 новых случаев заражения были выявлены среди людей, которые работают на Играх. Организаторы не сообщают имена заразившихся, уважая их право на конфиденциальность.

До настоящего момента коронавирус был обнаружен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России. Однако это происходило или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных. Случай, когда заражение фиксируется непосредственно в олимпийской деревне, первый.

Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.