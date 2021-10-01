Українській призерці Олімпіади, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще й автомобіль

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала ще один цінний подарунок. До подарованої квартирі додався ще й автомобіль!

Ірина Коляденко вручили ключі від автомобіля / Фото: REUTERS

Цінний подарунок дівчині зробили в Асоціації вільної боротьби України. Тепер Ірина буде їздити на тренування на новому кросовері.

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Нагадаємо, після Олімпіади-2020, де Коляденко завоювала бронзову медаль, дівчині вручили ключі від квартири в Ірпені, а ще грошову премію в 55 тисяч доларів від держави. Однак Ірина в знак подяки віддала квартиру своєму тренеру, хоча у неї самої не було житла.

Дізнавшись про шляхетний вчинок борчині, в мерії Ірпеня вирішили подарувати спортсменці ще одну квартиру!

"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно вручати дві квартири", – заявив тоді мер Ірпеня.

Нагадаємо, 22-річна спортсменка в Токіо впевнено пройшла двох суперниць, оступившись тільки в півфіналі. Але в сутичці за "бронзу" Ірина не залишила шансів Анастасії Григор'євій з Латвії.