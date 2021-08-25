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Олімпіада 2020 в Токіо

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Медалістка Олімпіади віддала квартиру своєму тренеру. Вчинок року!

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 серпня, 17:17
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Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі Ірина Коляденко віддала квартиру, подаровану їй за медаль Токіо, своєму тренеру!
Ірина Коляденко віддала квартиру своєму тренеру
Ірина Коляденко віддала квартиру своєму тренеру / Фото: Facebook

22-річна спортсменка в Токіо впевнено пройшла двох суперниць, оступившись тільки в півфіналі. Але в сутичці за бронзу Ірина не залишила шансів Анастасії Григор'євій з Латвії.

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За успішний виступ на Олімпіаді-2020 Коляденко, крім грошової премії в 55 тисяч доларів, вручили ключі від власної квартири в Ірпені!

"Вчора відбулась,ще одна дуже важлива, та така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь.

Що це значить для мене? Ну щоб Ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло – це насправді була моя мрія, не менш бажана ніж олімпійська медаль", – зізналася Ірина.

Однак спортсменка прийняла рішення не залишати квартиру собі!

"І ось сьогодні я тримаю, право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я б могла розпочати ремонтні роботи. Але....Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина.

Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу.

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Так, було не легко. Ну щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина небачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах.

Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію на які жертви він йшов заради цієї перемоги.

І хоч в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!

І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременко. Ви її заслужили! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете", – написала Ірина в Facebook.

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